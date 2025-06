Bayern-Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge sieht die neue Club-WM als großen Fortschritt. Ab der K.o.-Phase wird das Turnier laut des 69-Jährigen an Fahrt aufnehmen.

München - Karl-Heinz Rummenigge erwartet bei der Club-WM in den USA eine zunehmende Spannung im Turnierverlauf. „Ab der K.o.-Phase wird dieses Turnier richtig Fahrt aufnehmen. Das ist übrigens bei jedem Turnier so“, sagte der Aufsichtsrat des FC Bayern München der „Welt am Sonntag“.

Als Spieler, so Rummenigge weiter, „wäre ich glücklich, dabei zu sein. Denn wer auch immer sich jetzt durchsetzt, ist der "wahre" Clubweltmeister.“ Allen voran die Formatänderung hob der 69-Jährige als positiv hervor. „Gianni Infantino ist hoch anzurechnen, dass er das durchgesetzt und die neue Club-WM ins Leben gerufen hat“, lobte Rummenigge den FIFA-Präsidenten.

„Negativer Spirit“ in Deutschland

Zugleich äußerte der frühere Bayern-Chef Kritik an der grundsätzlichen Haltung hierzulande gegenüber neuen Fußballformaten. „In Deutschland neigen wir derzeit generell dazu, mit einem negativen Spirit an Dinge heranzugehen.“ Skepsis und Kritik habe es etwa auch bei der Reform der Champions League gegeben. „Am letzten Gruppenspieltag schauten dann alle gespannt, wie sich die Tabelle der Top acht dauernd veränderte“, so Rummenigge.

Bei der Club-WM in den USA treten erstmals 32 Teams aus den sechs internationalen FIFA-Konföderationen an. Deutschland wird durch Borussia Dortmund und den FC Bayern vertreten. Künftig soll das Turnier alle vier Jahre stattfinden – zuvor wurde es jährlich mit nur sieben Teilnehmern ausgetragen.