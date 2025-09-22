Thomas Müller lässt seine Spieler-Karriere in Nordamerika ausklingen. Was kommt danach? Ein Bayern-Comeback auf anderer Ebene? Der frühere Bayern-Chef äußert sich dazu.

Grünwald - Der frühere Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hält eine zweite Karriere von Thomas Müller im Management des FC Bayern München für durchaus möglich. „Es ist der Wunsch der Fans und des Clubs, dass ehemalige Spieler bei Bayern München eine Führungsrolle einnehmen“, sagte Aufsichtsratsmitglied Rummenigge vor seinem 70. Geburtstag an diesem Donnerstag (25. September) der Deutschen Presse-Agentur.

Der 36 Jahre alte Müller hat seinen Langzeitclub im Sommer verlassen, nachdem sein Profi-Vertrag nicht mehr verlängert worden war. Der mit vielen Titeln dekorierte Rekordspieler des FC Bayern (756 Spiele) und Fußball-Weltmeister von 2014 lässt seine Karriere aktuell bei den Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer ausklingen. Rummenigge begrüßt diesen Schritt.

„Ich finde, Thomas hat es richtig gemacht. Er macht in Nordamerika neue Erfahrungen, erweitert seinen Horizont, perfektioniert eine andere Sprache und lernt eine neue Kultur kennen. Er könnte sich dort ein Stück weit vorbereiten auf einen möglichen Job danach“, sagte Rummenigge, der ebenfalls einst Spieler des FC Bayern war und dann 2002 erster Vorstandsvorsitzender wurde.

„Er kennt den Club bestens“

Zunächst sei aber entscheidend, was Müller nach seiner Spieler-Karriere tatsächlich wolle. „Er muss Lust auf diese ganz neue Herausforderung haben. Er hat Fußball gespielt auf höchstem Niveau, das würde ihm fraglos helfen. Und er kennt den Club bestens. Aber klar ist auch: Ein Vorstands- oder Managerposten ist ein völlig anderer Job als der auf dem Platz“, sagte Rummenigge.