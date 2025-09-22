Kriminalität Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat in Leipzig
Ein Fahrkartenautomat wird komplett zerlegt, doch ob die Unbekannten Beute machen konnten, bleibt vorerst ein Rätsel.
22.09.2025, 06:20
Leipzig - Unbekannte haben im Leipziger Stadtteil Engelsdorf einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Polizeiangaben zufolge ereignete sich die Explosion gegen 2.40 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle Leipzig-Engelsdorf in der Hans-Weigel-Straße. Der Automat wurde dabei vollständig zerstört.
Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist wegen der starken Beschädigung bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.