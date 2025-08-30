Seiffen im Erzgebirge ist ein Zentrum der Spielzeugmacher in Deutschland. Jetzt haben sie Kollegen aus aller Welt zu einem Festival geladen. Der Veranstalter freut sich über die gute Laune der Gäste.

Seiffen - Das erste europäische Spielzeugmacherfestival erweist sich als großer Erfolg. Schon am ersten Besuchertag strömten rund 1.500 Leute zu dem Spektakel, bei dem sich mehr als 40 Spielzeugmacher aus neun Ländern Europas und Übersee trafen. „Wir haben Gäste aus ganz Deutschland und auch aus dem europäischen Ausland“, sagte Projektleiterin Josephine Hage der Deutschen Presse-Agentur.

„Wir schütten gerade ganz viel gute Laune aus“

„Die Leute sind begeistert. Wir schütten gerade ganz viel gute Laune aus. Das Festival ist wie ein großer Spielplatz. Spielen verbindet, genau das war unsere Idee“, betonte die Projektleiterin. Gerade in Zeiten einer Polarisierung in der Gesellschaft sei es wichtig, dass Menschen wieder zusammenfänden - auch über das Spiel.

Nachdem der Freitag einem Fachforum vorbehalten blieb, wurde für Samstag und Sonntag mit rund 2.000 Besucher gerechnet - etwa genauso vielen Menschen wie Seiffen Einwohner hat. Die Spielzeugmacher kommen aus Deutschland, Italien, Japan, den Niederlanden, Polen, Portugal, der Schweiz, Spanien und Tschechien.

Japanerin besucht ihren früheren Lehrmeister in Seiffen

Holzspielzeugmacher und Reifendreher Christian Werner erhielt am Freitag Besucher von einer Kollegin aus Japan. Maho Ito hatte einst bei Werner und seinen Brüdern in Seiffen das Handwerk erlernt. Inzwischen übt sie es in Tokio aus und hat dort auch ein Geschäft.

„Es gab in den Jahren 2021 und 2023 schon Treffen, allerdings damals nur auf dem Fachforum“, sagte Hage. In dieser Form dürfte das Festival weltweit einmalig sein. Für das Spektakel hatte sich Seiffen mit Chemnitz, der Europäischen Kulturhauptstadt 2025, zusammengetan.

Traditionelle Handwerkskunst und modernes Design

Bei dem Festival können die Besucher in einem ehemaligen Schwimmbad traditionelle Handwerkskunst erleben und sich zugleich an modernem Design erfreuen. Workshops, Vorträge und Konzerte runden das Programm ab. Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sein Kommen angekündigt.

Die erzgebirgische Holzkunst mit Spielzeug, Engeln, Bergmännern und Räuchermännchen blickt auf eine jahrhundertealte Tradition zurück. Seit diesem Jahr zählt Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Im Spielzeugdorf Seiffen gibt es die einzige Ausbildungsstätte für Holzspielzeugmacher.