Siedenburg - Der Brand eines Hauses im Landkreis Diepholz hat nach Schätzungen der Polizei einen Schaden von etwa 100 000 Euro verursacht. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, war das Feuer in der Nacht vermutlich in einem Anbau ausgebrochen und von einer Nachbarin bemerkt worden. Das Haus in Siedenburg war unbewohnt, verletzt wurde der Polizei zufolge niemand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache war zunächst unklar.