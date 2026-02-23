Mehr als Hundert graue Säcke voller Müll wurden im Wald im Landkreis Helmstedt entdeckt. Die Suche nach den Verantwortlichen läuft.

Hanstedt - Rund 120 Säcke voller Müll sind in einem Wald im Landkreis Hanstedt entdeckt worden. Zeugen hatten die illegale Müllentsorgung zwischen Hanstedt und Niendorf, etwa zwei Kilometer nördlich eines Wildparks, gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Beamte fanden dann anschließend die gefüllten grauen Säcke. Seit wann diese dort am Wegesrand liegen, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Es werden Zeugen gesucht.