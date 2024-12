Berlin - Für die Silvesterparty „Celebrate at the Gate“ am Brandenburger Tor sind bisher rund 23.000 Tickets verkauft worden. Die Zahl entspreche dem Vorjahresniveau, teilte eine Sprecherin der Deutschen Entertainment AG mit. „Wir rechnen wie im letzten Jahr mit einer hohen Verkaufsdynamik in den letzten Tagen, sodass die Veranstaltung am 31. Dezember erneut ausverkauft sein wird.“ Erwartet werden bis zu 65.000 Besucherinnen und Besucher.

„Celebrate at the Gate“ wird von der BfS Berlin feiert Silvester GmbH veranstaltet, einer Tochter der Deutschen Entertainment AG. Ein personalisiertes, digitales Ticket ist online für 20 Euro erhältlich. Kinder und Jugendliche zahlen die Hälfte. Nach Angaben der Veranstalter wird es keine Abendkasse vor Ort geben. Es soll aber möglich sein, Tickets online oder mobil zu kaufen, solange der Vorrat reicht.

Aufbauarbeiten gehen weiter

Die Aufbauarbeiten am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni gehen der Sprecherin zufolge wie geplant voran. Im Laufe des Tages soll die Hauptbühne fertig werden. Zum Silvester-Showprogramm gehören Auftritte der Rapperin Shirin David und weiterer Stars wie Maite Kelly, Bausa, Esther Graf, Nemo und Peter Schilling.

Die Verkehrsinformationszentrale hat darauf hingewiesen, dass die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor wegen der Veranstaltung bereits voll gesperrt ist. Davon betroffen sind auch Ebertstraße und Yitzhak-Rabin-Straße.

Weitere Sperrungen an Silvester

Die Sperrung der Straße des 17. Juni und des daran angrenzenden Tiergartens gilt auch für den Fuß- und Radverkehr. Eine Umleitung ist den Angaben zufolge ausgeschildert.

Am Silvestertag selbst sollen zusätzlich der Große Stern und die darauf zuführenden Straßen ab 6.00 Uhr gesperrt und der Verkehr über Bachstraße, Lessingstraße und Alt-Moabit umgeleitet werden.