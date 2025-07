Berlin - Berlins Regierender Bürgermeisters Kai Wegner hat kein Problem damit, im Sommer vorübergehend Pause vom Politikbetrieb in der Hauptstadt zu machen. „Ich kann im Urlaub abschalten“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn ich in die Ferien starte, ist Urlaub – und wenn ich auf dem Weg zurück nach Berlin bin, ist der Urlaub vorbei.“

Komplett raus aus der Landespolitik ist er aber auch dann nicht, wenn Berlin weit weg und der Strand ganz nah ist. Das Smartphone vollständig zur Seite zu legen, ist nicht drin.

Wegner will in die Sonne

„Als Regierender Bürgermeister bin ich auch im Urlaub für mein Büro jederzeit erreichbar“, sagte Wegner, der sich täglich auf dem Laufenden halten will, was in Berlin in seiner Abwesenheit los ist.

Aber die Prioritäten sind klar: „Ich freue mich jetzt aber auf die Zeit mit meiner Familie und den Kindern“, so der Regierende Bürgermeister und CDU-Landeschef. „Diesmal geht es für zwölf Tage in die Sonne, ans Meer.“

Wie in den vergangenen Jahren auch hat Wegner noch den Christopher Street Day (CSD) in Berlin abgewartet, bevor er in den Urlaub startet. Ab der kommenden Woche lässt er sich bei landespolitischen Terminen dann vertreten - im Sommerurlaub schlägt die Stunde der Staatssekretäre.