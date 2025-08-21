Bei Bothenheilingen fängt der Anhänger einer landwirtschaftlichen Maschine während der Arbeit Feuer. Der Fahrer kann sich retten, doch das Gespann brennt vollständig aus.

Nottertal-Heilinger Höhen - Ein Traktor mit Anhänger ist durch einen Brand bei Bothenheilingen (Unstrut-Hainich-Kreis) vollständig zerstört worden. Der Schaden wird nach Polizeiangaben aktuell auf etwa 600.000 Euro geschätzt.

Die angehängte Ballenpresse der Maschine war am Mittwoch in dem Ortsteil von Nottertal-Heilinger Höhen plötzlich in Flammen aufgegangen, hieß es. Ein technischer Defekt ist laut Polizei wahrscheinlich. Die Feuerwehr löschte das Gespann, verletzt wurde niemand.