Köthen/Burg/Weimar - Moderator Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz haben bei einer Gala Spenden in Höhe von rund zwei Millionen Euro gesammelt - ein Großteil soll an soziale Projekte in Ostdeutschland gehen. Nach offiziellem Ende des Spendenaufrufs am Montag waren mehr als 35.000 Spenden eingegangen.

Das Geld soll laut Böhmermann und Schulz zu gleichen Teilen an die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, das Johanniter-Kinderhaus „Pusteblume“ in Burg (Landkreis Spree-Neiße), die Initiative „Partnerschaft für Demokratie“ in Köthen sowie an die Organisation „Hateaid“ gehen.

„Unser großer Dank gilt allen 35.000 Spenderinnen und Spendern“, sagte der Sprecher der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. „Wir werden die Gelder ganz gezielt für zahlreiche Erweiterungen unserer Bildungsarbeit einsetzen.“ Durch die Spenden sei es nun endlich möglich, einen eigenen Rundgang für Menschen mit Sehbehinderungen durch die Dauerausstellung in Buchenwald zu konzipieren und umzusetzen. Zudem könnte die Stiftung ihre Aktivitäten in den Sozialen Medien mit Kurz-Videos ausbauen, um beispielsweise ein kritisches Geschichtsbewusstsein zu stärken.

Die Höhe der Spendensumme sei unglaublich, sagte Tina Rose von der Initiative „Partnerschaft für Demokratie“ am Dienstag auf Anfrage. Das gespendete Geld werde ermöglichen, dass die Initiative ihre Bemühungen zur Stärkung demokratischer Werte und Prinzipien in der Gesellschaft intensivieren kann.

Zu Beginn der Spendenaktion hatte Rose angegeben, der Aufruf von Böhmermann und Schulz werde vorübergehend eine wegen Unklarheiten um den Bundeshaushalt drohende Unterbrechung von Förderungen abwenden und es ermöglichen, die Arbeit der Initiative fortzusetzen. „Wir sind zutiefst dankbar für das Engagement aller Spender und freuen uns darauf, gemeinsam positive Veränderungen zu bewirken“, erklärte Rose.

Die Spenden wurden online gesammelt. Auch nach offiziellem Ende der Spenden-Gala gingen am Dienstagmorgen noch Spenden ein. Im letzten Jahr lag der gesammelte Betrag mit rund 1,6 Millionen unter dem von diesem Jahr. Böhmermann und Schulz veranstalten die Spenden-Gala jährlich im Rahmen ihres Podcast „Fest & Flauschig“.