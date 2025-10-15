Die Luftfahrtbranche beklagt seit Jahren ihrer Ansicht nach zu hohe Kosten für Flüge in Deutschland. Ryanair reagiert darauf mit einem kleineren Angebot. Am BER fällt eine Destination weg.

Berlin - Die irische Fluggesellschaft Ryanair bietet im Winterflugplan 2025/2026 etwas weniger Sitzplätze am Flughafen Berlin-Brandenburg an als in der Vorsaison. Zur Begründung nennt Ryanair die Standortkosten in Deutschland. „Die exorbitante Luftverkehrssteuer, in Kombination mit den stark gestiegenen Flugsicherungs-, Sicherheits- und Flughafengebühren, hat die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Vergleich zu anderen EU-Ländern erheblich geschwächt“, teilte Ryanair mit.

Nach dpa-Informationen bietet die Airline für den überarbeiteten Winterflugplan 2025/2026 sechs Prozent weniger Sitzplätze für Flüge vom und zum BER an als im Winterflugplan 2024/2025. Im Vergleich zum Winterflugplan 2024/2025 fallen die Destinationen Tel Aviv, Riga, Kaunas, Brüssel und Krakau weg. Tel Aviv will die Airline einer Mitteilung von Ende September zufolge derzeit gar nicht anfliegen. Die vier weiteren Städte hat Ryanair auch zuletzt schon nicht vom BER aus angesteuert.