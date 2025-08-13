Berlin - Im morgendlichen S-Bahn-Verkehr in Berlin kommt es zu Verspätungen und Einschränkungen. Die zentralen Linien S3, S5, S7, S75 und S9 sind betroffen, wie die S-Bahn Berlin mitteilte. Grund dafür sei ein defektes Stellwerk an der Station Tiergarten.

Bei der S3 wird der 10-Minuten-Takt demnach nur zwischen Köpenick und Ostbahnhof angeboten. Die S5 verkehrt den Angaben zufolge nur zwischen Strausberg Nord beziehungsweise Hoppegarten und Warschauer Straße, die zusätzlichen Züge zwischen Mahlsdorf und Lichtenberg beziehungsweise Warschauer Straße fallen aus. Im 10-Minuten-Takt fährt die S7 nur zwischen Ahrensfelde und Ostbahnhof sowie Grunewald und Potsdam Hauptbahnhof. Die S75 verkehrt nur zwischen Wartenberg und Lichtenberg.