Berlin - Der S-Bahnhof Blankenfelde wird am Montag den 17. April, seinen Betrieb wieder aufnehmen. Mit den Umbauten am brandenburgischen Bahnhof Blankenfelde sei nach Angaben der Deutschen Bahn ein weiteres Etappenziel beim Streckenausbau Berlin-Dresden erreicht worden, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Demnach dienen die Umbauten dem Ziel, schneller mit der Bahn von Berlin nach Dresden und aus Berlin an den Flughafen BER zu gelangen.

Im Zuge der Umbauten wurden Fernbahngleise neben den S-Bahnschienen errichtet. Aus diesem Grund war der S-Bahnverkehr zwischen Mahlow und Blankenfelde vorübergehend gesperrt und in den Westen verlegt worden. Ab dem 21. April sollen dann weitere Umbauten an dem brandenburgischen Bahnhof Zossen folgen.