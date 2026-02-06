Nach einem Feuer in der Silvesternacht war der S-Bahnhof Wedding über Wochen außer Betrieb. Ab Montag soll die Ringbahn dort wieder halten.

Ab Montag soll die Ringbahn wieder am S-Bahnhof Wedding halten. (Archivbild)

Berlin - Ab Betriebsbeginn am kommenden Montag sollen die Züge der Ringbahn wieder am S-Bahnhof Wedding halten. Bis dahin sei die Station so weit repariert, dass der Betrieb wieder losgehen könne, teilte die Berliner S-Bahn mit.

In der Silvesternacht auf den 1. Januar war der Bahnsteig des S-Bahnhofs durch ein Feuer stark beschädigt worden. Die Bahn geht von Brandstiftung aus. In den vergangenen Wochen mussten provisorische Technik- und Beleuchtungsanlagen eingebaut, beschädigte Bauteile gesichert und verunreinigte Flächen gesäubert werden.

Das Bahnsteigdach, das ehemalige Aufsichtsgebäude, Beleuchtungs-, Beschallungs- sowie weitere elektrische und telekommunikative Anlagen seien zum Teil zerstört worden, teilte die Bahn mit. Das Unternehmen bezifferte den Schaden damals auf rund 300.000 Euro.

Unterbrochen ist die Ringbahn nicht. Sie hält seither aber nicht mehr am Bahnhof Wedding. Einen vorübergehend eingerichteten Ersatzverkehr mit Bussen hatte die Bahn wieder eingestellt mit Verweis auf ausreichende Verkehrsalternativen zum Bahnhof Wedding.