Nach dem Stromausfall im Südweste von Berlin fahren S1 und S7 wieder im 20-Minuten-Takt. Im morgendlichen Pendelverkehr gibt es dennoch Einschränkungen.

Auf den Strecken der S1 und S7 war der Verkehr nach dem großflächigen Stromausfall in Berlin eingeschränkt. (Symbolbild)

Berlin - Nach dem großflächigen Stromausfall im Berliner Südwesten fahren die Züge der S1 und S7 wieder im 20-Minuten-Takt. Das teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Vereinzelt komme es noch zu Verspätungen.

Auf der Website der S-Bahn meldete die Bahn am Dienstagmorgen eine Weichenstörung in Wannsee: Die taktverstärkenden Züge zwischen Potsdamer Platz und Zehlendorf fallen aus. Auf der Ringbahn (S41 und S42) entfällt wegen eines Feuers in der Silvesternacht weiterhin der Halt in Wedding in beiden Fahrtrichtungen. Zwischen den Haltestellen Wedding und Gesundbrunnen sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.