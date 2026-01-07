Bei teils spiegelglatten Straßen ist es in Potsdam zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Fahrradfahrerin geriet dabei unter ein Auto.

Potsdam - Bei einem Verkehrsunfall in Potsdam hat eine 34-jährige Radfahrerin schwere Verletzungen davongetragen. Bei glatter Fahrbahn sei die Frau zunächst mit dem Fahrrad gestürzt, teilte die Polizei mit. Anschließend sei ein 48-jähriger Mann mit seinem Auto über das Fahrrad und dann das Bein der Radfahrerin gerollt. Der Wagen rutschte gegen ein anderes Fahrzeug und blieb dort stehen.

Die Frau erlitt bei dem Unfall nach Polizeiangaben schwere Verletzungen. Sie wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Polizei ermittelt nun.