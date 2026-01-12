Wer in und um Hannover mit der S-Bahn unterwegs ist, braucht weiter Geduld: Wegen des Winterwetters kommt es auf einer wichtigen Linie zu Ausfällen und Ersatzverkehr.

Hannover - Bei der S-Bahn Hannover fällt die Linie S3 zwischen Hannover und Hildesheim weiterhin aus. Zwischen Lehrte und Hildesheim sei ein Busnotverkehr eingerichtet, heißt es auf der Internetseite der S-Bahn Hannover. Fahrgäste könnten ab Hannover Hauptbahnhof in Richtung Lehrte auf die Linie S7 ausweichen.

Zudem könne der Bahnhof Hannover Messe/Laatzen nicht bedient werden, hieß es. Es müsse weiterhin mit Verspätungen und kurzfristigen Einschränkungen gerechnet werden.