Ein Kreuz zum Gedenken an ein Opfer eines Verkehrsunfalls steht an einer Landstraße.

Magdeburg/Wiesbaden - Im Vergleich aller Bundesländer hat es in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr die meisten Verkehrstoten je eine Million Einwohner gegeben. Der Wert lag im Land bei 59 Toten pro einer Million Einwohner, wie aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervorgeht. Für ganz Deutschland gerechnet betrug der Wert 34. Den Angaben zufolge wurden zwischen Januar und Dezember 2023 bei Straßenverkehrsunfällen in Sachsen-Anhalt 130 Menschen getötet - 22 Prozent weniger als im Jahr 2022. Es habe 1753 Schwerverletzte (minus 7 Prozent) und 7990 Leichtverletzte (plus 3 Prozent) gegeben. Im gesamten Bundesgebiet waren laut Statistik im Vorjahr 367.732 Menschen im Straßenverkehr verunglückt, davon 2830 tödlich.