Herzinfarkte fordern in Sachsen-Anhalt weiter viele Leben. Bewegung, gesunde Ernährung und Aufklärung sollen das ändern. Eine neue Kampagne bringt nun landesweit Angebote zu den Menschen.

Mit landesweiten Aktionen und Aufklärungskampagnen will Sachsen-Anhalt die Menschen diese Woche zu einem gesünderen Lebensstil für das Herz bewegen. „Prävention ist die beste Medizin: Ein aktiver Lebensstil senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erheblich“, sagte Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), die auch Schirmherrin der Herzwoche ist. Bereits 30 Minuten Bewegung am Tag könnten viel bewirken.

Kampagne mit Mitmachcharakter

Unter dem Motto „Mach Deinem Herzen Beine“ wollen sich bis Samstag zahlreiche Akteure des Gesundheitswesens an Veranstaltungen, Vorträgen und Mitmachaktionen beteiligen. Den Auftakt bildet am Montag ein Aktionstag auf dem Marktplatz in Halle.

Nach Angaben des aktuellen Herzberichts der Deutschen Herzstiftung lag Sachsen-Anhalt 2022 mit rund 65 Herzinfarkt-Toten pro 100.000 Einwohner bundesweit auf einem der hinteren Ränge - vor zehn Jahren waren es fast doppelt so viele.

Neben Halle sind zentrale Veranstaltungen in Burg, Dessau-Roßlau, Stendal und Magdeburg geplant. Dort soll es unter anderem kostenlose Messungen von Blutdruck, Puls und Blutzucker geben. Auch Sportangebote, Schülerworkshops und Informationen zur Herzdruckmassage gehören zum Programm.

Gemeinsam gegen die Herzinfarktsterblichkeit

„Anliegen der Deutschen Herzstiftung war es von Beginn an, einen Beitrag zur Senkung der Herzinfarktsterblichkeit in Sachsen-Anhalt zu leisten und dabei zu helfen, die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung zu verbessern“, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Herzstiftung, Martin Vestweber.

Rund 1.200 Ärztinnen und Ärzte beteiligen sich an der Aktionswoche. Sie sollen gezielt auf Risikofaktoren und Folgeerkrankungen hinweisen. Auch Apotheken, Kliniken, Krankenkassen und Sportvereine unterstützen die Kampagne.