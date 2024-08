Magdeburg - An diesem Wochenende wird der Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal gefeiert - jetzt ist klar, dass das nächste Landesfest 2026 in Bernburg stattfindet. Die Stadt werde die Feierlichkeiten vom 5. bis 7. Juni 2026 unter dem Titel „Wo Sachsen Anhalt trifft“ ausrichten, sagte eine Regierungssprecherin nach dem Kabinettsbeschluss in Magdeburg. In Bernburg habe 1996 der erste Sachsen-Anhalt-Tag stattgefunden. Die Stadt habe für das 30. Jubiläumsjahr der Veranstaltung die einzige Bewerbung abgegeben.