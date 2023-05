Sachsen-Anhalt-Tag im nächsten Jahr in Stendal

Magdeburg - Der Sachsen-Anhalt-Tag findet im nächsten Jahr in Stendal statt. Das Landesfest soll zwischen dem 30. August und dem 1. September 2024 stattfinden und die Vielfalt des Landes darstellen, wie die Staatskanzlei und das Kulturministerium am Freitag in Magdeburg mitteilten. Der 23. Sachsen-Anhalt-Tag steht unter dem Motto „Mittelalter trifft Moderne“.

Oberbürgermeister Bastian Sieler zeigte sich erfreut über die Entscheidung: „Gemeinsam werden wir zeigen, was die Altmark, Stendal und Sachsen-Anhalt zu bieten haben.“ Zum Sachsen-Anhalt-Tag treffen sich den Angaben zufolge rund 10.000 Mitwirkende aus allen Landkreisen, vielen Städten sowie von Verbänden und Vereinen. Geplant sei unter anderem ein buntes Bühnenprogramm und ein Festumzug.