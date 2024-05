Halle - In der Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt arbeiten immer weniger Menschen. Von März 2022 bis Februar 2023 seien rund 20.800 Arbeitskräfte in 4150 landwirtschaftlichen Betrieben tätig gewesen, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mit. Das entspreche einem Rückgang um 13 Prozent binnen der zurückliegenden zehn Jahre. Die meisten Arbeitskräfte aktuell seien mit 58 Prozent ständig Beschäftigte. Hinzu kämen 18 Prozent Familienarbeitskräfte in Einzelunternehmen und 24 Prozent Saisonarbeitskräfte. Durchschnittlich hätten im vergangenen Jahr fünf Arbeitskräfte in einem Betrieb gearbeitet.