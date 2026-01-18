weather wolkig
Die Bewohner kommen mit leichten Verletzungen davon. Am Haus entsteht aber erheblicher Schaden. Zur Brandursache wird ermittelt.

Von dpa 18.01.2026, 15:01
In Schönebeck sind Feuerwehr und Polizei ausgerückt. (Symbolbild)
In Schönebeck sind Feuerwehr und Polizei ausgerückt. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Schönebeck - In Schönebeck ist bei einem Brand eines Einfamilienhauses ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Bewohner durch Rauchgas leicht verletzt. Laut der Feuerwehr sei der Brand in einem Gästezimmer im Dachgeschoss ausgebrochen. Ein technischer Defekt als Ursache könne nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.