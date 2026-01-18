Schönebeck - In Schönebeck ist bei einem Brand eines Einfamilienhauses ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Bewohner durch Rauchgas leicht verletzt. Laut der Feuerwehr sei der Brand in einem Gästezimmer im Dachgeschoss ausgebrochen. Ein technischer Defekt als Ursache könne nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.