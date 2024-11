Mit der Kampagne „Orange the World“ wird international an die Opfer der Gewalt gegen Frauen erinnert. Auch in Sachsen sind verschiedene Aktionen geplant.

Dresden - Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen wird im Freistaat Sachsen an unterschiedlichen Orten der Opfer gedacht. So soll das Gebäude des sächsischen Ministeriums für Gleichstellung am kommenden Montag orange angestrahlt werden. Das teilte das Ministerium mit. Das Haus soll am 25. November 2024 von 16:00 Uhr bis 20:30 Uhr in der Farbe zu sehen sein.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund rief in Leipzig zu einer Demonstration auf. In Borna findet eine Aktionsveranstaltung auf dem Marktplatz statt.

Auch in Sachsen seien die Zahlen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen gestiegen, erklärte die sächsische Gleichstellungsministerin Katja Meier (Grüne). Sie sei alarmiert und appellierte zugleich an die künftige Regierung im Freistaat, den Ausbau der Gewaltschutz- und Hilfeangebote weiter voranzubringen.