Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: Schauer und Gewitter

Leipzig - Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sollten am Donnerstag einen Regenschirm einpacken. Über den Tag kann es immer wieder zu vereinzelten Regenschauern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Sachsen-Anhalt und Thüringen sind zudem vereinzelte Gewitter zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen am Tag bei 22 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 10 Grad.

Am Freitag lösen sich die Wolken allmählich auf und es wird zunehmend freundlicher. Die Temperaturen steigen dann wieder auf 24 bis 26 Grad und es bleibt trocken.