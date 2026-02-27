Leipzig - Der Freistaat Sachsen investiert 62 Millionen Euro in die Sanierung und den Neubau von Studentenwohnheim. Das Geld stamme aus dem Bundesförderungsprogramm „Junges Wohnen“, teilte das Wissenschaftsministerium mit. Rund 1.500 der begehrten Wohnheimplätze könnten damit auf den neuesten Stand gebracht oder neu geschaffen werden.

In Leipzig stünden nach Abschluss der Modernisierungsarbeiten jetzt zwei Wohnheime wieder zur vollen Verfügung. Auch in Zwickau, Mittweida, Freiberg und Dresden werde in den günstigen Wohnraum für Studierende investiert. Sachsen setze sich beim Bund für eine Fortsetzung des Förderprogramms ein.