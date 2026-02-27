Beim diesjährigen Bautzener Theatersommer wird die DDR-Serie „Spuk von draußen“ auf die Bühne gebracht. Für die Inszenierung werden Statisten gesucht - nicht nur für menschliche Rollen.

Bautzen - Außerirdische in der Oberlausitz: Für die Inszenierung der DDR-Kinderserie „Spuk von draußen“ beim diesjährigen Bautzener Theatersommer werden Statisten gesucht. Am 20. März ist ein Casting im großen Haus in der Seminarstraße in Bautzen geplant, wie das Deutsch-Sorbische Volkstheater mitteilte. Gesucht werden Erwachsene ab 18 Jahren, die idealerweise schon über Bühnenerfahrung verfügen. Für das Stück werden den Angaben zufolge unter anderem auch Doubles für die Außerirdischen gesucht.

Der diesjährige Bautzener Theatersommer findet den Angaben zufolge vom 18. Juni bis zum 26. Juli im Hof der Ortenburg statt. Die Proben für die Statisten sollen am 6. Mai beginnen. Geprobt werden soll in der Regel werktags an den Abenden und samstags an den Vormittagen. Im vergangenen Jahr wurde bereits die Serie „Spuk unterm Riesenrad“ aus der erfolgreichen „Spuk“-Reihe von Claus Ulrich Wiesner und Günter Meyer auf die Bühne gebracht.

Geschichte aus dem Erzgebirge in die Oberlausitz verlegt

In der Serie aus dem Jahr 1987 zieht eine Familie in ein altes Haus ein, das von Außerirdischen als Feriendomizil errichtet wurde. Die Aliens, Obskuraner genannt, wollen das Haus nun aber wieder abreißen, was die Kinder der Familie verhindern wollen. Statt im Erzgebirge spielt die Geschichte nun in der Oberlausitz - mit dem dazugehörigen Lokalkolorit.