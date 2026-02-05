Sachsens Medizintechnik-Unternehmen präsentieren auf der Expo in Dubai digitale Lösungen für Kliniken und Praxen. Was die Branche von der Messe erwartet.

Mehrere sächsische Unternehmen präsentieren auf der World Health Expo in Dubai Lösungen für die Medizin von morgen. (Symbolbild)

Dubai/Dresden - Innovationen aus Sachsen für Krankenhäuser und Praxen stehen in der kommenden Woche im Fokus der internationalen Gesundheitsbranche in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Vom 9. bis 12. Februar präsentieren sich 18 Unternehmen aus dem Freistaat auf der World Health Expo (WHX) in Dubai, wie die Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS) mitteilte. Der Auftritt markiert bereits die 20. Beteiligung Sachsens an einer der weltweit wichtigsten Fachmessen für Medizintechnik.

Die frühere Arab Health tritt in diesem Jahr erstmals unter neuem Namen auf und wird nach 50 Jahren zur World Health Expo. Dubai biete als Handelsdrehschreibe zwischen drei Kontinenten „beste Voraussetzungen, um neue Kunden und Partner zu finden und weitere Märkte zu erschließen“, sagte WFS-Geschäftsführer und Organisator der Expo Thomas Horn.

Software aus Mittweida auf Kundensuche

Für einige Unternehmen ist die Messe ein fester Termin im Kalender. Neben der Neukundengewinnung ist Dubai für viele auch eine Gelegenheit, bestehende Kunden aus Asien und der arabischen Welt zu treffen.

Erstmals dabei ist die Meso International GmbH aus Mittweida. Das Unternehmen entwickelt Software für medizinische Dokumentation. „Meso steht für medizinische Dokumentation, die im klinischen Alltag nicht an technischer Komplexität scheitert“, sagte Geschäftsführer Ruben Schwerin. Ziel sei es, die Digitalisierung und Vernetzung in Krankenhäusern voranzubringen. Der Nahe Osten sei für Meso eine strategische Wachstumsregion.

Weltmarkt im Fokus: Sachsen zeigt Medizintechnik für morgen

Insgesamt werden auf der WHX mehr als 4.500 Aussteller aus über 150 Ländern erwartet. Gezeigt werden neue Lösungen aus der Medizintechnik, Diagnostik, Orthopädie- und Physiotherapietechnik sowie Bedarfs- und Verbrauchsartikel. Der sächsische Gemeinschaftsstand wird im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz organisiert.