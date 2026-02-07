Nach Corona, Energiekrise und verschärften Sicherheitsmaßnahmen gehen Sachsens Narren unbeschwert in den Straßenkarneval. Beim größten Umzug in Radeburg soll es bunt, verrückt und unpolitisch sein.

Leipzig/Radeburg - Mit närrischem Frohsinn und einer Menge Zuversicht gehen Sachsens Jecken in den Straßenkarneval. Im Vergleich zu den Vorjahren, in denen die Energiekrise und die verschärften Sicherheitsmaßnahmen die Laune gedrückt und die Kosten angehoben hatten, blicken die Vereine entspannt auf den Höhepunkt der fünften Jahreszeit, wie der Präsident des Verbandes Sächsischer Carneval, Jörg Weiser, sagte.

„Diese Mehrkosten aus den Vorjahren bleiben, aber es sind keine weiteren Verschärfungen hinzugekommen“, erläuterte Weiser. Vor wenigen Tagen hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer einige Karnevalisten in der Staatskanzlei empfangen.

Größter Umzug in Radeburg

Sachsens größter Karnevalsumzug startet am Sonntag (15. Februar) in Radeburg. Anders als in den rheinischen Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz, in denen oftmals die Politiker übel oder ironisch aufs Korn genommen werden, will dieser aber komplett unpolitisch sein. Hier bestimmt das Motto: „Narrenhaus RaBu – verrückt und durchgeknallt!“ die Umzugsbilder, wie Präsident Kai Drabe betonte.

Die Teilnahme an dem Radeburger Umzug kostet für Erwachsene fünf Euro, Kinder und Schüler bis 14 Jahre zahlen nichts. Bei perfekten Bedingungen werden bis zu 25.000 Besucher erwartet.

„Trocken und etwas Sonne wäre natürlich perfekt. Nur regnen sollte es nicht“, betonte Verbandspräsident Weiser. Im Verband Sächsischer Carneval sind derzeit 186 Karnevalsvereine aus Sachsen mit etwa 22.000 Karnevalisten organisiert.

Erstmals gibt es im Freistaat auch ein Landesprinzenpaar. Désirée I. und Simon I. vom Pegauer-Karneval-Klub e.V. vertreten in dieser Saison Sachsen Jecken auf zahlreichen Veranstaltungen.