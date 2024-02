Dresden/San Francisco - Die Wirtschaftsförderung Sachsen hat ein positives Fazit einer Unternehmerreise in das Silicon Valley bei San Francisco gezogen. An dem Besuch mit dem Ziel möglicher Geschäftsanbahnungen hatten sich 15 Firmen beteiligt. Bei verschiedenen Terminen hätten die Teilnehmer vom besonderen „Mindset“ in den USA profitiert. Diese Denkweise mache deutlich, wie schnell dort aus Ideen Unternehmen und Produkte werden können, aber auch um wie viel leichter das Knüpfen von Geschäftskontakten sei. Im Fokus hätten unter anderem Firmenbesuche bei SAP in Palo Alto und Plug and Play in Sunnyvale mit Best-Practice-Beispielen zu KI und interaktiven Technologien sowie Netzwerkveranstaltungen gestanden.

Zuvor waren vier sächsische Unternehmen unter dem Dach des „German Pavilion“ auf der internationalen Technologiemesse CES in Las Vegas präsent. Sie gilt als eine der größten Messen für Unterhaltungselektronik weltweit.

Im April möchte Sachsen seine Sondierungen im US-Bundesstaat Kalifornien und im Mittleren den Mittleren Westen der Vereinigten Staaten von Amerika fortsetzen. Dann will Umwelt- und Energieminister Wolfram Günther (Grüne) eine Delegation zu den Themen Energie, Klima, Umwelt leiten. Die Reise richtet sich vor allem an Anbieter von Technologien und Lösungen aus den Bereichen erneuerbare Energien, Wasserstoff, Kreislaufwirtschaft sowie an Firmen, die sich mit der klimaneutralen Transformation der Industrie beschäftigen.