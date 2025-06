Sechs Jahre führten Susanne Schaper und Stefan Hartmann die Linken im Freistaat an. Nun machen sie Platz für Nachfolger.

Die Linke kommt am Wochenende zum Parteitag in Leipzig zusammen. (Symbolbild)

Bei ihrem Parteitag in Leipzig will die sächsische Linke einen neuen Vorstand wählen. Die bisherigen Vorsitzenden Susanne Schaper und Stefan Hartmann treten nicht mehr an. Sie wollen sich künftig auf ihre Aufgaben als Vorsitzende der Landtagsfraktion konzentrieren.

Für die Nachfolge an der Parteispitze gibt es bisher vier Kandidaturen: die bisherige stellvertretende Vorsitzende Anja Eichhorn und der ehemalige Landtagsabgeordnete Marco Böhme stellen sich als Team zur Wahl, als einzelne Kandidaten kandidieren für die Doppelspitze zudem der Bautzner Kreisvorsitzende Silvio Lang und die ehemalige Landtagsabgeordnete Marika Tändler-Walenta.

Auf dem zweitägigen Parteitag stimmen die 200 Delegierten auch über einen Leitantrag mit Fokus auf die Jahre bis zur Landtagswahl 2029 ab. Darin sind drei Ziele vorgesehen: Die Linke will mitgliederstärkste Partei in Sachsen bleiben, sich stärker auf kommunaler Ebene verankern und 2029 ein zweistelliges Wahlergebnis einfahren.