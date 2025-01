Pirna - Die Sächsische Schweiz wirbt um Wintertouristen. Speziell für die Winterferien offeriert der Tourismusverband der Region ein ganzes Bündel an Möglichkeiten. „Vormittags mystische Schluchten durchqueren und majestätische Tafelberge besteigen, nachmittags traditionelles Handwerk erleben oder in gemütlicher Runde Brettspiele spielen“, empfiehlt der Verband für die kalte Jahreszeit.

Winterwanderkarten mit 40 Touren

Für Wanderfreunde gibt es eine spezielle Winterwanderkarte mit 40 Routen. Die „Spielewochen Sächsische Schweiz“ würden zu den bekanntesten Festivals ihrer Art in Deutschland gehören, hieß es. Auf der Festung Königstein, im Nationalparkzentrum Bad Schandau sowie in verschiedenen Hotels könnten Spielefans bis März etwa 100 Gemeinschafts-, Würfel-, Brett-, Familien- und Strategiespiele ausprobieren.

Besuchermagnet Festung Königstein

Auch die zahlreichen Burgen und Schlössern in der Region gehören zu den Besuchermagneten - allen voran die Festung Königstein mit ihren zahlreichen Ausstellungen. „In den Winterferien macht das familienfreundliche Museum vielfältige Erlebnis- und Kreativangebote: von Schmuckgestaltungs- und Collagen-Workshops bis hin zu abendlichen Taschenlampenführungen mit Gruseleffekt.“ In Sachsen sind vom 17. Februar bis 1. März Schulferien.

Haus der Kunstblume in Sebnitz

Als europäische Rarität preist der Tourismusverband das Haus der Deutschen Kunstblume in Sebnitz. Hier befindet sich einer der letzten Betriebe im deutschsprachigen Raum, in dem noch in traditioneller Handarbeit aus Seide täuschend echt wirkende Blüten hergestellt werden. Interessenden können den Kunsthandwerkerinnen bei der Arbeit zuschauen – und sich sogar einmal selbst am „Blümeln“ versuchen, wie die Einheimischen das Handwerk nennen.

Premiere für Festival „Wintersterne“

Erstmals wird in diesem Jahr das Festival „Wintersterne“ ausgetragen. Vom 31. Januar bis zum 9. Februar laden zwölf Städte und Gemeinden zu mehr als 40 Kunst- und Kulturveranstaltungen ein. Auf dem Programm stehen Konzerte, Theatervorstellungen, Winterwanderungen und mehr. Dazu gehören unter anderem Vorstellungen des Hohnsteiner Handpuppenspiels im Max-Jacob-Theater.