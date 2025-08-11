Bibliotheken sind auch im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz als Wissensvermittler gefragt und nutzen KI selbst.

Der Sächsische Bibliothekspreis richtet sich in diesem Jahr auf die Vermittlung von KI. (Symbolbild)

Dresden - Der mit 10.000 Euro dotierte Sächsische Bibliothekspreis soll in diesem Jahr für Projekte zur Vermittlung von Künstlicher Intelligenz verliehen werden. „Mit dem Preis wollen wir die Umsetzung von besonders innovativen Projektideen unterstützen, die im Anschluss auch für andere Bibliotheken anwendbar sind“, betonte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU).

„Mit großem Engagement gestalten Öffentliche und Wissenschaftliche Bibliotheken im Freistaat Sachsen tagtäglich vielfältige Angebote und entwickeln bibliothekarische Services weiter“, betonte die Ministerin. Vor allem im Bereich der sich rasant entwickelnden KI-Technologie würden sich immer mehr Bibliotheken mit Anwendungsmöglichkeiten beschäftigen.

Der Preis wird in diesem Jahr zum 13. Mal verliehen. Alle sächsischen Bibliotheken unabhängig von ihrer Sparte oder Größe sind aufgerufen, sich bis 10. September zu bewerben. Der Preisträger soll am 24. Oktober bekanntgegeben werden. Über die Vergabe entscheiden der Vorstand des Bibliotheksverbandes Sachsen und die Landesfachstelle für Bibliotheken.