Dresden - Dem Sächsischen Landtag steht bei seinen letzten Sitzungen vor der Sommerpause ein Mammutprogramm bevor. Am Mittwoch wird mit einer Sitzungsdauer von 17 Stunden gerechnet - bis in die Morgenstunden des nächsten Tages. Am Donnerstag soll nach zehn Stunden Schluss sein. Sollten dann noch nicht alle Tagesordnungspunkte beendet sein, müssen die Parlamentarier am Freitag nachsitzen. Hintergrund sind 24 Gesetze, über die der Landtag noch zu befinden hat. Der Sitzungsmarathon stieß am Dienstag bei Beteiligten auf Kritik. Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert fand das „suboptimal“. „Ich finde es grundsätzlich schwierig, bis nachts um Zwei zu tagen“, sagte sie und verwies auf ein Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit.

Zu Beginn der Sitzung am Mittwoch wird Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) eine Regierungserklärung abgeben. Die Fraktionen zogen am Dienstag schon ein kurzes Fazit zur Legislatur.