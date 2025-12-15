Berlin - Mittelblocker Jelle Bosma von Meister BR Volleys hat eine schwere Knieverletzung erlitten und wird in dieser Saison nicht mehr spielen können. Das teilten die Berliner mit. Der 22-Jährige hatte sich beim Sieg gegen den TSV Haching München am Samstag im zweiten Satz beim Aufkommen das Knie verdreht und die Halle nach einer längeren Behandlungspause auf Krücken verlassen.

Schon unmittelbar nach der Partie war eine schwere Verletzung beim niederländischen Neuzugang befürchtet worden. Im Mittelblock stehen Trainer Joel Banks damit nur noch Matthew Knigge und Florian Krage-Brewitz zur Verfügung. Nehemiah Mote hatte sich Ende November einen Muskelfaserriss im rechten Brustmuskel zugezogen und sollte nach damaligem Stand mindestens vier Wochen ausfallen.