Beim Saisonfinale in Hoppegarten können sich die Reitfans auf viele Lokalmatadoren freuen. Die Rennsaison endet früher als sonst - das hat einen Grund.

Hoppegarten - Der 34. Preis der Deutschen Einheit gehört am Donnerstag zu den Saison-Höhepunkten auf der Galopprennbahn Hoppegarten. Die Jahrgangs-Vergleichsprüfung für dreijährige und ältere Pferde vereint neun Vollblüter am 2000-Meter-Start.

Beste Chancen auf die Siegprämie von 32.000 Euro hat die dreijährige Stute Spanish Eyes mit dem Jockey Thore Hammer-Hansen. „Sie hat auch zuletzt im Großen Preis von Baden als Vierte eine gute Leistung geboten,“ sagte ihr Trainer Andreas Wöhler.

Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh verweist auf das große heimische Aufgebot in dem gut besetzten Rennen der Europa-Gruppe: „Vier Starter aus Hoppegarten hatten wir noch nie im Preis der Deutschen Einheit“, berichtete Schöningh. Aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen vor allem an der Haupttribüne endet die Rennsaison in diesem Jahr früher.