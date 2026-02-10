Salzgitter - Der Stahlkonzern Salzgitter will in diesem Jahr bei Umsatz und Gewinn wieder zulegen. 2026 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund 9,5 Milliarden Euro, nach 9 Milliarden im Vorjahr, wie die Salzgitter AG überraschend bei Vorlage von Eckzahlen für 2025 mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll sich von 376 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf 500 bis 600 Millionen verbessern. Für das Vorsteuerergebnis peilt das Unternehmen 75 bis 175 Millionen Euro an.

Auch das Ergebnis für 2025 fiel dem Unternehmen zufolge „spürbar besser aus als zuletzt prognostiziert“ aus. 2025 konnte Salzgitter den Verlust vor Steuern mit 28 Millionen deutlich eindämmen. 2024 hatte das Minus noch bei 296 Millionen Euro gelegen. Das Unternehmen will die vollständigen Zahlen für 2025 am 23. März vorlegen.

In diesem Jahr rechnet das Unternehmen insgesamt nur mit einer leichten Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland bleibe auch zu Jahresbeginn angespannt, hieß es. Die geplanten Investitions- und Infrastrukturprogramme der öffentlichen Hand führten noch nicht zu einer deutlichen konjunkturellen Belebung. Positiv dürften sich hingegen die Handelsschutzmaßnahmen der EU auswirken.