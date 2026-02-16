Ein 63-Jähriger wird tot in seiner Wohnung in Sonneberg gefunden, er starb gewaltsam. Wenige Tage später wird in Ungarn eine tatverdächtige Frau festgenommen. Nun läuft der Prozess.

Am Landgericht Meiningen hat ein Mordprozess gegen eine 22-jährige Frau begonnen, die einen 63-Jährigen in Sonneberg getötet haben soll. (Symbolbild)

Meiningen - Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 63-jährigen Mannes in Sonneberg hat eine des Mordes angeklagte Frau ihr Bedauern über das Geschehen ausgedrückt. Ihr tue das sehr leid, sagte die 22-Jährige am Landgericht Meiningen. Ihr wird zur Last gelegt, im vergangenen Mai einen Mann in dessen Wohnung in Sonneberg von hinten mit einem Messer angegriffen und ihn mit mehreren Stichen tödlich verletzt zu haben.

Nach der Tat war sie mit einem europäischen Haftbefehl gesucht und schließlich in Ungarn verhaftet worden. Die Frau ist Ungarin.

Anwalt gibt Erklärung für Mandantin ab

Der Fall wird seit Montag am Landgericht Meiningen verhandelt. Zum Prozessauftakt gab der Anwalt der Angeklagten eine Erklärung für seine Mandantin ab. Demnach habe sich die Frau mit Teller und Messer aufs Bett gesetzt, um Abendbrot zu essen. Zuvor habe sie die Droge Crystal konsumiert. Dann sei es zum Streit gekommen. Der 63-Jährige habe versucht sie zu schlagen, daraufhin habe sie sich mit dem Messer gewehrt. Die 22-Jährige soll bei dem Mann übergangsweise gewohnt haben.

Laut Anklage wurde er von drei Messerstichen getroffen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft tötete die Frau ihn mit der Absicht, einen Laptop und drei Smartphones von ihm zu stehlen, die Geräte soll sie mitgenommen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, aus Habgier und heimtückisch gehandelt zu haben. Sie muss sich auch wegen Raubes mit Todesfolge verantworten.

Im Laufe des ersten Verhandlungstages sollten Polizeibeamte als Zeugen gehört werden. Für das Verfahren sind bis Ende März noch elf weitere Termine anberaumt worden.