Hamburg - Die Hamburger Sängerin Nina Chuba übt derzeit Autofahren, obwohl sie schon länger ihren Führerschein hat. „Ich weiß ja, wie ein Auto funktioniert, aber weil ich mir selber nicht so vertraut habe in meinen Reaktionen, habe ich es mir immer nicht so zugetraut“, sagte die 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Nun habe sei sie öfter mit ihrem Auto unterwegs und habe auch ein Fahrsicherheitstraining gemacht. „Das war gut, da bin ich auch mal schnell gefahren“, sagte die Wahl-Berlinerin mit einem Lachen. Sie habe ihre Hauptangst mittlerweile verloren.

Der Grund dafür, dass sie das Thema angegangen ist, war dabei simpel. „Ich hab's mir vorgenommen und wenn ich mir was vornehme, dann muss ich es leider auch machen.“ Und mit einem Augenzwinkern ergänzte sie: „Ich wollte eine unabhängige Frau werden. Deswegen, das ist der Weg dahin.“

Nina Chuba ist derzeit auf ausverkaufter Open-Air-Tour durch Deutschland. Am 21. Juli tritt sie in Emmendingen (Baden-Württemberg) auf. Derzeit arbeitet sie an ihrem zweiten Album. Die Singles „Nina“ und „80qm“ sind kürzlich veröffentlicht worden. Eigenen Angaben zufolge hat sie bisher 1,7 Millionen Tonträger verkauft, ihre Musikvideos wurden millionenfach abgerufen und sie hat auf Tiktok mehr als 860.000 Follower.