Rosdorf/Rustenfelde - Die Fahrbahn der Autobahn 38 wird zwischen Niedersachsen und Thüringen saniert. Von Montag an kommt es daher zu mehreren Sperrungen, wie die Autobahngesellschaft mitteilte. Betroffen ist den Angaben nach der Abschnitt zwischen dem Dreieck Drammetal südlich von Göttingen und der Anschlussstelle Arenshausen in Thüringen.

Bis November sollen fünf Abschnitte erneuert werden, ein weiterer im Frühjahr 2024. Dazwischen werde eine Baupause eingelegt, in der die Strecke voll befahrbar sei. Auch im 2021 sanierten Heidkopftunnel werde es zu Sperrungen kommen. Für den Verkehr würden Umleitungen eingerichtet.

Von Montag an soll zunächst die Strecke in Richtung Halle zwischen den Anschlussstellen Friedland und Arenshausen bis zum 8. Oktober voll gesperrt werden. Vom 3. bis zum 22. Oktober wird die Gegenrichtung gesperrt. Ende Oktober soll die Strecke zwischen Friedland und dem Dreieck Drammetal in Richtung Göttingen gesperrt werden, im Frühjahr dann die Gegenrichtung.