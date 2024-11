Im kommenden Frühjahr will die Sängerin ein neues Album veröffentlichen, dann sollen 15 Konzerte folgen. Die Sängerin geht auf Tournee, sie ist zu Gast in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Hannover - Die Sängerin Sarah Connor geht 2026 mit ihrem neuen Studioalbum auf Tournee. Insgesamt 15 Konzerte gibt die Musikerin, davon 13 in Deutschland und je eins in Österreich und der Schweiz. Zum Auftakt geht es nach Kiel (Wunderino Arena, 13. März 2026). Einzige Station in Niedersachsen ist Hannover (ZAG Arena, 26. März 2026). Der Vorverkauf startet am 13. November bei Eventim und ab dem 15. November an allen Vorverkaufsstellen, wie eine Sprecherin von Semmel Concerts Entertainment mitteilte.

Die Fans können sich auf emotionale und mitreißende Konzerte freuen, bei denen Sarah Connor mit ihrer kraftvollen Stimme für Gänsehaut-Momente sorgt, verspricht der Veranstalter. Das neue Album soll im Frühjahr 2025 erscheinen, einen genauen Termin und einen Titel gibt es aber noch nicht, hieß es.

Die Sängerin hat demnach mehr als zehn Millionen Tonträger verkauft. Ihre beiden letzten Nummer 1-Alben „Muttersprache“ und „Herz Kraft Werke“, die 2015 und 2019 erschienen sind, wurden mehrfach mit Gold- und Platin-Awards ausgezeichnet. Sarah Connor stammt aus Delmenhorst und lebt in Berlin.