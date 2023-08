Eisenach - Auf der Autobahn 4 bei Eisenach ist ein Sattelzug umgekippt und hat drei Fahrspuren blockiert. Bei dem Unfall am Dienstagmorgen wurde der Tank des Fahrzeugs aufgerissen, wodurch Diesel auslief, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Kraftstoff ergoss sich demnach über die gesamte Fahrbahn bis in eine Böschung. Der 49 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zwischen Eisenach West und Eisenach Ost wurde die Autobahn in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Nach Polizeiangaben bildete sich zunächst ein etwa drei Kilometer langer Stau. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Der Sattelzug war mit Möbeln beladen.