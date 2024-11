Sattelzug überrollt Rollerfahrer auf A1 in Richtung Bremen

Sottrum - Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 im Landkreis Rotenburg ist ein 71 Jahre alter Rollerfahrer ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erfasste ein Auto das Leichtkraftrad, der Mann stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und wurde von einem Sattelzug überrollt. Der 71-Jährige erlitt tödliche Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach dem Unfall nahe Sottrum wurde die dreispurige Autobahn in Fahrtrichtung Bremen vorübergehend voll gesperrt. Der Roller wurde durch den Unfall vollständig zerstört, an dem Auto entstand Schaden an der Frontseite.