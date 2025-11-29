Mit mehr als 3 Promille steuert ein Fahrer seinen Sattelzug in Schlangenlinien über die Autobahn. Einen Führerschein kann er nicht vorweisen. Gegen den Mann wurden nun Strafverfahren eingeleitet.

Ein 47-Jähriger fährt einen Sattelzug mit mehr als 3 Promille auf der A7. (Symbolbild)

Seesen - Ein 47 Jahre alter Sattelzugfahrer ist mit einem Wert von 3,18 Promille auf der Autobahn 7 in Richtung Hannover unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge am Freitagabend, dass der Sattelzug in starken Schlangenlinien gefahren sei. Er sei mehrfach fast mit der Außenschutzplanke zusammengestoßen.

Die Autobahnpolizei führte bei dem Fahrer einen Atemalkoholtest durch. Ihm wurde Blut entnommen und er musste eine Sicherheitsleistung entrichten, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Der Fahrer konnte bisher keinen Führerschein vorweisen. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Ab 3,5 Promille besteht laut dem Informationsportal „Alkohol? Kenn dein Limit“ des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) die Gefahr einer Lähmung des Atemzentrums und somit Lebensgefahr.