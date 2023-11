Wuppertal - Die Handballer des SC DHfK Leipzig müssen in der Bundesliga weiter auf ihren zweiten Auswärtssieg warten. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson sicherte sich am Donnerstagabend beim Bergischen HC aber zumindest ein 31:31 (16:19)-Remis. Für die Leipziger war es nach vier Niederlagen in Folge der erste Punktgewinn gegen den Angstgegner. Mit neun Toren avancierte Franz Semper vor 2259 Zuschauern zum besten Werfer des SC DHfK, der mit nunmehr 13:15 Punkten unverändert auf Platz neun rangiert.

Die Leipziger begannen mit hohem Tempo und führten nach fünf Minuten mit 4:2. Sie nutzten ihre Chancen konsequent und profitierten anfangs zudem davon, dass auch Torwart Domenico Ebner, der beim 36:30-Heimsieg gegen den TVB Stuttgart eine Woche zuvor mit 20 Paraden geglänzt hatte, sofort ins Spiel fand. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei sich die Gäste sehr anfällig für Tempogegenstöße präsentierten und beim 9:10 (15. Minute) erstmals in Rückstand gerieten. Der BHC agierte insgesamt entschlossener und erspielte sich nach einem 4:0-Lauf zum 16:12 (24.) die bis dato höchste Führung.

Bis zum 24:20 (38.) hatten die Gastgeber die Partie im Griff, ehe den Leipzigern mit vier Toren nacheinander der 24:24-Ausgleich (45.) gelang. Der BHC fand dann zwar seinen Rhythmus in der Offensive wieder, Leipzig ließ sich aber nicht abschütteln. In der zerfahrenen Schlussphase behauptete der BHC fünf Minuten lang eine 31:30-Führung, ehe Viggo Kristjansson 14 Sekunden vor Schluss zum Ausgleich für Leipzig traf.