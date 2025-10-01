Die Leipziger Bundesliga-Handballer beenden ihre Misere und gewinnen erstmals in dieser Saison. Im Zweitrunden-Duell des Pokals bei Frisch Auf Göppingen bewahren sie in der Schlussphase die Nerven.

Göppingen - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der zweiten Runde des DHB-Pokals das dringend benötigte Erfolgserlebnis gefeiert. Das in der Bundesliga noch sieglose Team von Trainer Raúl Alonso setzte sich beim Ligarivalen Frisch Auf Göppingen mit 28:26 (14:12) durch und zog damit ins Achtelfinale ein. Vor 3.500 Zuschauern war Franz Semper mit sieben Toren der beste Werfer des SC DHfK.

Die Leipziger fanden nur mühsam in die Partie und erzielten erst in der siebten Minute ihr erstes Tor aus dem Spiel heraus. In der Folge entwickelten die Gäste deutlich mehr Durchschlagskraft aus dem Rückraum und gingen in der 27. Minute durch den herausragenden Semper erstmals in Führung (12:11).

Nach der Pause setzte sich der Bundesliga-Vorletzte mit vier Toren nacheinander schnell auf 18:12 (34.) ab. Dieses hohe Niveau in der Offensive konnten die Leipziger aber nicht lange halten. Göppingen kämpfte sich ins Spiel zurück und verkürzte bis zur 50. Minute auf 21:23. Mit viel Einsatz und einem starken Domenico Ebner im Tor behaupteten die Gäste in der Schlussphase jedoch ihren knappen Vorsprung und siegten letztlich verdient.