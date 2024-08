Magdeburg - Handball-Meister SC Magdeburg hat den 24-jährigen Schweden Isak Persson verpflichtet. Der SCM reagierte damit auf die Verletzungen von Tim Hornke und Daniel Pettersson beim olympischen Turnier in Paris. Hornke wird nach seiner Fußverletzung bis zu sechs Monate nicht zur Verfügung stehen. Bei Pettersson bleibt die weitere Entwicklung nach einer ebenfalls erlittenen Fußverletzung im Gruppenspiel gegen Slowenien abzuwarten.

Persson spielte in der vergangenen Saison beim Bergischen HC, hatte sich aber nach dessen Abstieg in die 2. Bundesliga bislang noch keinem neuen Verein angeschlossen. Der Rechtsaußen absolvierte bislang sieben Spiele für die schwedische Nationalmannschaft und unterzeichnete einen Jahresvertrag in Magdeburg.

„Aufgrund der Verletzungen unserer beider Rechtsaußen bei Olympia mussten wir nochmals personell reagieren. Zumindest auf Tim Hornke werden wir monatelang verzichten müssen. Mit Blick auf die anstehenden Aufgaben in allen Wettbewerben war es daher eine glückliche Fügung, dass wir Isak Persson kurzfristig nachverpflichten konnten, um die Position Rechtsaußen so nochmals abzusichern“, sagte SCM-Trainer und Geschäftsführer Sport, Bennet Wiegert.