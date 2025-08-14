Auf den SC Magdeburg wartet ein erster Härtetest in der Vorbereitung auf die neue Saison. Dabei wollen die Handballer ihre Erfolgsserie fortsetzen.

Magdeburg - Die Handballer des SC Magdeburg reisen mit dem Ziel Titelverteidigung zum Wartburg-Cup. Von Freitag bis Sonntag trifft der Sieger der Champions League auf den TBV Lemgo Lippe, Gastgeber ThSV Eisenach und Skanderborg AGF aus Dänemark. „Das wird hart. Drei Spiele in drei Tagen sind schon eine Herausforderung, erst recht gegen diese Teams“, wird Rückraum-Ass Omar Ingi Magnusson in einer Pressemitteilung zitiert.

Dabei will die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert die Erfolgsserie von bisher fünf Testspielsiegen fortsetzen und erneut den Cup an die Elbe bringen. „Das wird ein erster Härtetest, bei dem wir sportlich nicht nur den nächsten Schritt nach vorne machen, sondern auch erfolgreich sein wollen. Natürlich fahren wir dahin, um zu gewinnen – das wollen wir immer“, sagte Magnusson.

Schnelles Wiedersehen mit Lemgo

Zwei Wochen vor dem Start der neuen Bundesliga-Spielzeit muss noch an der Feinabstimmung und der Fehler-Reduzierung gearbeitet werden. Auch die Neuzugänge müssen weiter integriert werden. Dabei steht gleich der Auftakt am Freitag (20.00 Uhr) gegen Lemgo unter besonderer Beobachtung. Genau 14 Tage später tritt der Vizemeister zum Bundesliga-Auftakt an der Lippe an.