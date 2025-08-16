Seenotretter retten vor Baltrum Vater und Sohn aus einer Notlage. Ihr Segelboot war manövrierunfähig, einer der Männer verletzt. Beide werden nach Norderney gebracht.

Seenotretter im Einsatz auf der Nordsee – vor Baltrum brachten sie zwei Segler in Sicherheit.

Baltrum - Vor der ostfriesischen Insel Baltrum haben die Seenotretter zwei Segler aus einer Notlage befreit. Ein Vater und sein Sohn waren mit ihrem achteinhalb Meter langen Segelboot bei starkem Seegang in Schwierigkeiten geraten, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte. Das Boot war durch Maschinen- und Ruderschaden manövrierunfähig geworden, zudem hatte sich einer der beiden Männer am Kopf und an der Schulter verletzt.

Rettungseinheiten aus Baltrum, Langeoog und Norderney sichteten das Boot in der Brandungszone vor Baltrum und stellten unter schwierigen Bedingungen eine Leinenverbindung her.

Wegen Niedrigwassers entschieden die Einsatzkräfte, das Boot auf dem längeren, aber sichereren Schleppweg nach Norderney zu bringen. Dort wurde der Verletzte nach einer Erstversorgung an Bord an den Landrettungsdienst übergeben.