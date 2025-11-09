Der SC Magdeburg siegt in der Bundesliga weiter und steht nun vor einem Spitzenduell bei der SG Flensburg-Handewitt. Gegen die Löwen braucht der SCM allerdings lange, um ins Rollen zu kommen.

Magdeburg - Handball-Bundesligist SC Magdeburg bleibt Tabellenführer Flensburg auf den Fersen. Gegen die Rhein-Neckar Löwen siegten die Magdeburger nach einer kampfbetonten Partie in der mit 6.600 Zuschauern ausverkauften Getec-Arena mit 28:24 (11:14). Bester Magdeburger Werfer war Felix Claar mit sechs Toren. „Eine sehr gute Mannschaft die Löwen und ein sehr schwieriges Spiel, wir haben viele Chancen nicht reingemacht. In der zweiten Halbzeit lief es besser“, sagte SCM-Spieler Elvar Örn Jonsson.

In der Anfangsphase erarbeitete sich Magdeburg leichte Vorteile, war besonders in der Defensive aufmerksam und warf einen kleinen Vorsprung heraus (5:2/9.). Als Magdeburg einige Angriffe liegen ließ, drehten die Löwen die Partie (7:8/16.) - unter anderem vergab der SCM drei Siebenmeter in Serie, hatte insgesamt Nachteile im Torwartduell. Auch weil Magdeburg fast acht Minuten nicht traf, führten die Gäste zur Pause. „Wir haben beim Champions-League-Sieger auf Augenhöhe gespielt. Der 6:0-Lauf gegen uns war dann bitter und tut total weh“, sagte der ehemalige SCM-Spieler und Löwen-Trainer Maik Machulla.

Magdeburger 6:0-Lauf zur Wende

Auch nach dem Seitenwechsel tat sich Magdeburg im Angriff schwer, musste immer wieder an den Siebenmeterpunkt - und vergab von dort weiter zu oft. In Überzahl gelang den Gastgebern immerhin der Anschluss (16:17/38.), doch in Unterzahl erhöhten die Löwen wieder auf drei Tore. Weiter konnten sich die Gäste nicht absetzen, stattdessen drehte der SCM die Partie mit einem 6:0-Lauf (24:20/49.). Die Löwen verkürzten zwar noch einmal, konnten das Spiel aber nicht erneut wenden. Kurz vor Schluss sah Steven Jacobsen nach seiner dritten Zeitstrafe noch Rot.